«Ростелеком» открыл секреты киноиндустрии участникам форума «Область будущего»

С 15 июля по 4 августа в Липецке прошел Всероссийский форум «Область будущего», организованный платформой «Росмолодёжь.События» для поддержки инициатив в новейших отраслях IT-индустрии.

Мероприятие состояло из трех профильных смен. В направлениях «IT-город» и «IT-искусство» участвовали молодые люди в возрасте 18—35 лет — начинающие разработчики, специалисты по большим данным, кибербезопасности, дизайну виртуальных миров. А смена «Первые в IT» в центре «Прометей» предназначалась для школьников, заинтересованных в развитии своих компетенций в сфере информационных технологий.

«Ростелеком» выступил одним из партнеров события и организовал для форумчан кинопоказы.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания регулярно поддерживает образовательные мероприятия Липецкой области. Не стал исключением и Всероссийский форум “Область будущего”. “Ростелеком” организовал показы оригинальных проектов Wink и встречи со звездами киноиндустрии. Надеюсь, общение было интересным и полезным, особенно для тех, кто еще только выбирает будущую профессию».

Участникам смены «IT-искусство» специалисты провайдера совместно с представителями компании «Black Box Production» показали первый эпизод многосерийного фильма «Политех» (16+). Сериал рассказывает о геймере, поступившем в провинциальный колледж и создающем там вместе с амбициозной руководительницей команду разработчиков игр.

А для школьников в «Прометее» был предложен стартовый эпизод сериала «Недетское кино» (12+). Этот проект рассказывает историю Дани, который увлекается кино. Он с подругой Таисией случайно активирует портал времени и запускает в наш мир сказочных существ.

После показов специальные гости — генеральный директор студии «Black Box Production», продюсер Павел Сарычев, а также актеры Вадим Скоб и Даниил Савельев — пообщались со зрителями, рассказали, что происходит за кадром на съемках сериалов, высказали свои идеи о том, как IT-технологии могут повлиять на кинопроизводство в будущем. Для подростков Вадим Скоб провел занятие по актерскому мастерству. Дети выполнили базовые упражнения и получили памятные сувениры.

Павел Сарычев, продюсер, генеральный директор «Black Box Production»:

«С удовольствием выезжаем в регионы командой. Такие мероприятия помогают оставаться в контакте со зрителем, для которого мы снимаем сериалы. Особенно если речь идет о кино для подростков и молодежи. Приятно было услышать, что проекты понравились аудитории. Визит также дал нам повод ознакомиться с регионом, оценить его возможности для съемок или проведения образовательных киносмен для детей».

ПАО «Ростелеком». Реклама