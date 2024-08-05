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В России
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сегодня, 16:52
Цена проезда в плацкарте выросла почти на четверть
Цены разгоняют высокий спрос на внутренний туризм и ограниченные провозные мощности.
Средняя стоимость билета в нефирменное купе выросла на 15% год к году, до 438 рублей за 100 км.
Цена проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда по результатам первого полугодия увеличилась на 17% и достигла 401 рубля, в фирменном купе — на 16%, до 595 рублей, - следует из статистики. Таким образом, цена в регулируемом государством сегменте (плацкарта) растет медленнее, чем в нерегулируемом (купе).
Аналитики объясняют подорожание ЖД билетов высоким спросом на внутренний туризм и высокими ценами на авиабилеты.
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