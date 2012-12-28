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В России
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сегодня, 15:16

В РФ заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 28%

В России вновь зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом — за неделю показатель вырос на 28,2 процента.

Заболеваемость ковидом за прошедшую неделю увеличилась в России на 28,2%, а число госпитализаций снизилось на 0,6%, - рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, заболеваемости - в 58 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 7 785 человек, зараженных коронавирусом, что на 7,5% больше по сравнению с показателем неделей ранее, 10 человек умерли, - передает ТАСС.
коронавирус
COVID-19
здоровье
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