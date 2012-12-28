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В России
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сегодня, 15:16
В РФ заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 28%
В России вновь зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом — за неделю показатель вырос на 28,2 процента.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, заболеваемости - в 58 регионах страны.
По данным штаба, за неделю выздоровели 7 785 человек, зараженных коронавирусом, что на 7,5% больше по сравнению с показателем неделей ранее, 10 человек умерли, - передает ТАСС.
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