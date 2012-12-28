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В России
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сегодня, 14:33
На западе Москвы мужчина погиб в результате хлопка неизвестного предмета
квартире дома на западе Москвы прогремел взрыв, погиб один человек.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что хлопок неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, есть пострадавшие. Также уточнялось, что сетевой газ не является причиной инцидента, утечек не обнаружено.
В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что в квартире жилого дома номер семь на улице Артамонова "произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения", - передает РБК.
По данным "360", в квартире дома на улице Артамонова выбило окна. "Дверь никто не открывает, а соседи чувствуют запах гари. Однако открытого огня не видно", — сообщают в СМИ.
"При взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома на западе Москвы погиб мужчина", - отметил представитель экстренных служб.
"Нарушений конструкций дома нет, незначительно повреждено остекление в комнате, признаков горения нет. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены. К сожалению имеются пострадавшие", — рассказали в МЧС, не уточнив количество пострадавших.
Там также опровергли информацию о том, что причиной произошедшего мог быть взрыв бытового газа. О том, что взрыв газа не является причиной происшествия, - рассказали в МОСГАЗе. "Аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место. Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено. Инцидент произошел в жилой комнате", — рассказали в пресс-службе компании.
Ранее в СМИ сообщалось, что два человека пострадали после происшествия в доме на западе Москвы.
Mash и "112" утверждают, что у одного из жильцов взорвалась граната. По данным "112", в результате полученных травм мужчина скончался.
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