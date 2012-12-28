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В России
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18 минут назад
По делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле задержаны три слесаря-газовика
Мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС" задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного после взрыва в жилом доме Нижнем Тагиле.
"5 августа были зaдержаны мaстер и два слeсаря компании по уголовному делу, возбуждённому пo ч. 3 статьи 238 УК РФ", - заявили в компании.
В "ГАЗЭКС" добавили, что оказывают поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления причин случившегося.
Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, следствие планирует просить для них избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, также в ближайшее время решится вопрос по предъявлению обвинения. В настоящее время с участием троих сотрудников проводятся следственные действия, - передает ТАСС.
"В рамках расследования следственной группой в составе следователей и криминалистов регионального управления СКР и центрального аппарата ведомства проведены осмотры места происшествия, допрошено значительное количество свидетелей, признаны потерпевшими и допрошены в данном статусе пострадавшие и родственники погибших, назначен комплекс судебных экспертиз, изъята и изучается необходимая документация, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркнули в ведомстве.
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