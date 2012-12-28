На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
Две женщины отдали 750 тысяч рублей за освобождение от ответственности попавших в ДТП родственников
Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Пропала собака по кличке Ириска: шпица поймали и унесли в неизвестном направлении на глазах хозяйки
В России
42
40 минут назад
В Приморье эвакуируют жителей окрестностей прорванной дамбы
Предварительно в зону подтопления попадает 50 домов.
По прогнозам вода будет прибывать еще в течение одного-двух дней, - говорится в сообщении.
По информации краевого министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в Лесозаводске сотрудникам МЧС пришлось укреплять конструкцию заграждения, поскольку "в связи с резким подъемом воды в реке Уссури при обследовании дамбы в районе улицы Пролетарской выявлено разрушение тела строящейся дамбы".
Кроме того, в Дальнереченск отправили три десятка сотрудников противопожарной службы, 13 единиц техники, четыре лодки и 18 мотопомп. "Специалисты работают на откачке воды, укреплении дамб и лодочных переправах", — уточнили в министерстве.
Там добавили, что из-за сложной паводковой ситуации местным жителям рекомендуется подготовиться к приходу воды, при необходимости в эвакуации — содействовать спасателям.
Начальник отдела ГОЧС администрации Дальнереченска Александр Гуль со спасателями и полицией проводит подомовой объезд граждан. Жителям района Мясокомбината предлагают эвакуацию в пункт временного размещения во второй школе.
Про обстановку в Дальнереченске уже писал губернатор Приморья Олег Кожемяко в Телеграм-канале. По его слова, из-за халатности чиновников спецтехника для укрепления дамбы на Мясокомбинате прибудет только во вторник, а должна была быть на месте уже в субботу.
Глава региона подчеркнул, что за невыполнение поставленной задачи выговор получили зампред правительства края Ленар Нуриев и руководитель агентства гидротехнических сооружений, мелиорации и гидрологии Сергей Трояков.
0
0
0
0
0
Комментарии