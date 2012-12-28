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Спрос на сотрудников автосервисов вырос почти на треть

Спрос на сотрудников в сфере автомобильного бизнеса вырос на 17–30% по итогам первого полугодия 2024 года, рассказали «Известиям» представители крупных СТО, отраслевых компаний и рекрутинговых сервисов.

«Потребность в кадрах растет. Высокий спрос формирует и сезонность бизнеса. Весна и лето — традиционно самый активный период для ремонта автомобилей», — отметила HR-директор сети СТО Fit Service Ирина Кулиева.

По подсчетам компании, количество вакансий в этой сфере выросло на 21%. А по данным рекрутингового сервиса «Авито Работа», по итогам первого полугодия 2024 года число вакансий для работников этой отрасли увеличилось на 17% год к году.

Среди профессий, показавших наибольший прирост, лидируют детейлеры — спрос на них вырос на 59%. Более чем в полтора раза стало больше вакансий и для автослесарей. Также заметный рост спроса наблюдается на автоэлектриков (+47%), автомехаников (+38%) и шиномонтажников (+20%).

В сервисе каршеринга «Делимобиль» подтвердили, что на рынке труда в автомобильном бизнесе наблюдается повышенный интерес к работникам сервисного обслуживания и ремонта автомобилей. За первое полугодие 2024-го в компании вырос найм технических специалистов на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В «Делимобиле» добавили, что сейчас востребованы как мастера-универсалы, так и узкопрофильные специалисты по конкретным брендам.

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