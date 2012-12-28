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сегодня, 17:42

До конца 2024 года начнутся летные испытания импортозамещенного самолета МС-21

На Иркутском авиационном заводе два опытных образца МС-21 сейчас оборудуются отечественной авионикой, российскими двигателями и системами жизнеобеспечения, рассказали «Известиям» в ПАО «Яковлев». В производственной кооперации участвуют более 20 тыс. предприятий и 56 основных поставщиков. Тестовые полеты должны начаться до конца 2024 года.

У лайнера появится антропометрический салон, размер туалетов по запросам авиакомпаний можно уменьшить с 36 до 31 дюйма, заявил в интервью «Известиям» начальник отдела эскизного проектирования ПАО «Яковлев» Никита Шапиро. Также в новом лайнере расширится шаг кресел и увеличатся багажные полки.

Одна из особенностей импортозамещенного салона МС-21 — это широкий центральный проход. Он составляет не менее 50,8 см, в зависимости от типа и ширины устанавливаемых кресел.

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