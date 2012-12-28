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сегодня, 15:49

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 14 человек

Пять новых случаев лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане.

Пять новых случаев лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане. Общее число заболевших выросло до 14, - рассказали ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

По данным управления Роспотребнадзора, все заболевшие заразились на территории республики, за ее пределы не выезжали.

"В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся пять пациентов. Их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные были выписаны, либо госпитализация не понадобилась - лечатся амбулаторно", - отметили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

По данным управления Роспотребнадзора, все заболевшие заразились на территории республики, за ее пределы не выезжали. По три случая заболевания зарегистрированы среди жителей Казани и Высокогорского района Татарстана, по два заболевших в Лаишевском и Зеленодольском районах республики и по одному в Верхнеуслонском, Пестречинском, Апастовском и Черемшанском районах.

Отмечается, что по всем очагам специалисты провели обработку от личинок комаров имеющихся водоемов общей площадью 59 га. Всего с июня обработано 458 водоемов общей площадью 1 129 га. Работа в этом направлении продолжается.

Лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом, эндемичными по этой инфекции считаются и южные регионы России. Но в связи с потеплением климата вирус встречается в Центральной части России и Поволжье. Основным механизмом заражения является укус комара. Для предупреждения заражения рекомендуется использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, а также следить, чтобы не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах, а при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу.


здоровье
лихорадка
ЛЗН
болезни
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