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В России
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сегодня, 15:05
В РФ резко выросли продажи умных часов
В I квартале 2024 года рынок смарт-часов, наушников и прочих гаджетов увеличился на 8,8%.
В первом полугодии 2024 года в РФ было продано около 3 млн умных часов, - рассказали "Известиям" продавцы и импортеры. Для отечественной розницы это рекорд, по меньшей мере с 2020 года, - подсчитали они. Такие гаджеты вытесняют менее функциональные фитнесс-трекеры, отметили участники рынка. Кроме того, со времен начала пандемии эти устройства подешевели почти вдвое — доступность устройств стимулирует спрос на них, - добавили эксперты.
В первом полугодии текущего года зафиксированы рекордные продажи умных часов за всю историю, - отметили в МТС. Всего реализовано 2,8 млн устройств на сумму млрд 22,3 рублей.
"В 2020 году было продано 0,7 млн устройств, в 2021-м — 1,1 млн, в 2022-м — 1,1 млн, в 2023 году — уже 2,3 млн", — рассказал представитель компании.
Продажи устройств в натуральном выражении действительно достигли одного из самых высоких значений за последние годы, - добавили в компании "Марвел-Дистрибуция". По ее оценкам, за первые полгода 2024-го в России было продано на 14% больше таких гаджетов, чем за аналогичный период 2023 года. В организации оценивают продажи в первом полугодии в 3,2 млн.
"Продажи смарт-часов на Wildberries увеличились на 13%, а общая сумма от их реализации выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — заявил представитель маркетплейса.
Категория умных часов на "Яндекс.Маркете" также показывает уверенный рост: за первое полугодие покупатели маркетплейса приобрели на 40% больше в сравнении с тем же периодом 2023 года, - рассказали в компании.
Отмечают рост рынка умных часов и в diHouse. Руководитель направления "Аксессуары" компании Ольга Полоновская говорит о повышении покупательской способности у населения — это приводит к увеличению продаж электроники.
"Кроме того, многие пользователи подошли к моменту смены предыдущих часов на новую модель. Также отметим, что некоторые производители вновь начали вести маркетинговые активности на нашем рынке для продвижения своего продукта", — утверждает она.
Главным драйвером роста продаж эксперты называют снижение средней цены умных часов. Также они связывают рост спроса с увеличением показателей с "общим интересом людей к носимой технике, с которой удобно следить за здоровьем, заниматься спортом и быть постоянно на связи, не доставая телефон".
Уточняется, что драйвером рынка выступают именно дешевые устройства неизвестных марок, которые чаще всего продаются на маркетплейсах и других онлайн-площадках. Большинство реализованных устройств было продано по достаточно низкой цене. В целом рынок умных часов перенасыщен почти одинаковыми по дизайну моделями от разных брендов и ноунейм-компаний, что в перспективе создает условия для снижения спроса, - отмечают эксперты.
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