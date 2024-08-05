Две женщины отдали 750 тысяч рублей за освобождение от ответственности попавших в ДТП родственников
В России
87
сегодня, 14:23
В Ставрополе двое подростков стали фигурантами дела о терроризме за поджог вышек связи
Следствие считает, что к поджогам причастны 15-летний восьмиклассник и 15-летняя девятиклассница из разных школ Невинномысска.
Уточняется, что подростки — восьмиклассник и девятиклассница из Невинномысска. Следствие полагает, что они за пять дней повредили четыре вышки сотовой связи в городе "с целью дестабилизации деятельности органов власти".
Отмечается, что за пять дней в городе были повреждены четыре базовые станции: вблизи магазина "Лемана Про" по улице Южный обход, там же рядом с магазином "Метро", рядом с Дворцом Правосудия на улице Дзержинского и вблизи магазина "Магнит" в Промышленном районе.
Сейчас злоумышленники задержаны, против них заведено дело по статье о террористическом акте. Подросткам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
0
0
0
0
0
Комментарии