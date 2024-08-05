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В России
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24 минуты назад

В Астраханской области выявили первые случаи лихорадки Западного Нила

Заболевшие выявлены в Астрахани и Приволжском районе.

Еще в одном российском регионе зафиксировали первые случаи лихорадки Западного Нила, - передает ТАСС.

Два первых в 2024 году случая лихорадки Западного Нила официально зарегистрированы в Астраханской области, еще по двум заболевшим ждут официальное лабораторное подтверждение, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Два случая лихорадки Западного Нила официально подтверждены, еще два - в работе, ждем окончательное лабораторное подтверждение. <…> Двое [ранее заболевших] выписаны, еще двое - в стационаре. Тяжелого течения заболевания нет", - сказали в управлении.

В ведомстве уточнили, что заболевшие выявлены в Астрахани и в Приволжском районе. Сезон только начался, поэтому специалисты не исключают появления новых случаев. В регионе они могут регистрироваться до начала октября в связи с благоприятными климатическими условиями для комаров, которые являются переносчиками этого заболевания. В управлении напомнили, что в 2023 году всего было зарегистрировано семь случаев лихорадки Западного Нила.

В регионе ежегодно проводится обработка от комаров внутри городских водоемов и подвалах многоквартирных домов. При этом специалисты рекомендуют использовать репелленты, а при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова предупредила россиян, что выявление четырех случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане говорит о более широком распространении заболевания. По ее словам, диагностировать заболевание сложно, - пишет Lenta.ru.

Лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом, эндемичными по этой инфекции считаются и южные регионы России. Но в связи с потеплением климата вирус стал встречаться в Центральной части России и Поволжье. Основным механизмом заражения является укус кровососущего комара.

В Астраханской области лихорадка Западного Нила регистрируется с 1963 года, заболевание может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. При подобных симптомах следует срочно обращаться к врачу.
здоровье
лихорадка
ЛЗН
болезни
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