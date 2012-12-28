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В России
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33 минуты назад

Спрос на семейную ипотеку упал на 22% после перезапуска

За месяц в банки поступило всего 152,6 тысячи заявок на семейную ипотеку.

Изменение условий семейной ипотеки в июле 2024 года не привело к обвалу спроса потенциальных заемщиков на получение таких льготных кредитов, - свидетельствуют данные оператора программы "Дом.РФ. За месяц россияне подали в банки 152,6 тыс. заявок на семейную ипотеку — на 22% меньше, чем в июне, когда действовали прежние правила господдержки и наблюдался всплеск спроса со стороны клиентов перед ожидавшимся изменением программы. Относительно уровней июля 2023 года поток заявок на новую семейную ипотеку сократился на 15,4% в целом по стране, - передает РБК.

Для сопоставления год к году были взяты периоды с 27 июня по 1 августа 2024 года и с 29 июня по 3 августа 2023 года — по пять полных недель. За июнь 2024 года принимались четыре полные недели с 30 мая по 27 июня.

Как следует из данных «Дом.РФ», динамика подачи заявок на семейную ипотеку в прошедшем месяце была крайне неравномерной. За неделю, завершившуюся 4 июля, число обращений от потенциальных заемщиков еще было значительным — 22,5 тыс. в целом по стране, но в статистике учитываются последние июньские дни, когда действовала прежняя программа. Во вторую неделю июля, когда новые условия программы были еще неизвестны, количество новых заявок рухнуло до 5,7 тыс., а в третью неделю (после публикации постановления правительства) — подскочило до 50,7 тыс. Во второй половине июля спрос на семейную ипотеку стабилизировался на уровне выше 35 тыс. обращений за кредитами в неделю.

В Москве число заявок по этой госпрограмме сократилось на 28,1% относительно июня (сильнее, чем в целом по стране), а год к году — на 11,3% (наоборот, меньше). Из столичных регионов самое заметное снижение потока обращений за семейной ипотекой по сравнению с прошлым годом продемонстрировали Ленинградская область (минус 56,1%) и Санкт-Петербург (минус 37,6%). В Московской области спад спроса оказался едва заметен: число заявок год к году уменьшилось всего на 0,2%.

В 35 регионах, где действуют исключения для обновленной программы семейной ипотеки, количество поданных заявок на такие кредиты упало не так ощутимо, как в целом по стране: на 4,3% к июню и на 11,5% к июлю прошлого года. Всего в этих субъектах было зарегистрировано 22,3 тыс. обращений за такими кредитами с господдержкой. Относительно июньских уровней самый ощутимый спад спроса на семейную ипотеку в этой группе регионов наблюдался в Севастополе (минус 61,8%). В семи регионах из 35 количество новых заявок на семейную ипотеку выросло сильнее всего в Ненецком автономном округе (плюс 85,7%), Туве (плюс 62,8%) и Костромской области (плюс 24,4%). Если оценивать годовую динамику, то рост спроса на обновленную семейную ипотеку наблюдался в 14 регионах из 35.

Снижение количества заявок на семейную ипотеку обусловлено объективными факторами, - считают эксперты. По их словам, в первые недели июля было много неопределенности относительно условий обновленной программы, поэтому полученные результаты по заявкам пока нельзя считать «резким спадом».

Массовая программа семейной ипотеки действовала в России с весны 2020-го по 1 июля 2024 года. В этот период на ипотечные кредиты с господдержкой могли рассчитывать семьи с одним ребенком, если он родился после января 2018 года, или семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Еще весной этого года президент Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года, но условия программы правительство решило скорректировать: они были раскрыты 10 июля, то есть примерно через полторы недели после завершения массовой программы.

Согласно новым правилам, на семейную ипотеку по ставке не выше 6% теперь могут рассчитывать семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, приобретающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (таких 35), в малых городах с населением до 50 тыс. человек, а также для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
семейная ипотека
экономика
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