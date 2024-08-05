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57 минут назад

Врач заявил, что отказ от вызывающей зависимость еды приводит к раздражительности

Врач Гладышев рассказал, что отказ от вызывающей зависимость еды приводит к раздражительности.

Врач-психотерапевт Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" кандидат медицинских наук Олег Гладышев заявил, что отказ от еды, которая привела к развитию пищевой зависимости, может сделать человека раздражительным, агрессивным, слезливым, эмоционально нестабильным и привести к повышению тревожности, - пишет "Газета.ru".

"В нашей нервной системе есть рецепторы, которые отвечают за наше хорошее настроение. Когда мы начинаем употреблять пищу, которая нам нравится, то они раздражаются, и мы получаем удовольствие. Потом эти рецепторы адаптируются к объему пищи, которая вызывает их раздражение, и, чтобы снова получить удовольствие, нужно съесть еще больше еды. Но стоит начать ограничивать, прекратить "баловать" себя, через какое-то время возникает "синдром отмены", а это раздражительность, вспыльчивость, бессонница, гневливость, утомляемость", – отметил эксперт.

По словам специалиста, подобный эффект могут вызвать все продукты питания, однако чаще всего зависимость вызывают сладкое и мучное из-за большого количества быстрых углеводов в их составе.

"Такие углеводы быстро "идут в дело" и практически сразу успокаивают, расслабляют, «опьяняют» и человек получает удовольствие. У каждого этот "чудо-продукт" будет свой: у кого-то мучное, сладкое, а у кого-то мясо, соленые продукты, рыба или кофе. Так формируется зависимость, человек начинает есть эти продукты в неограниченных количествах", – рассказал Гладышев.

Подчеркивается, что побороть это влечение можно, переключив свое внимание на другое, более полезное, что способно вытеснить пищевую зависимость, например, занятия спортом или любым хобби. Также можно обратиться за помощью к психологу и диетологу для решения проблемы.
здоровье
продукты
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