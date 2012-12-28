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В России
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52 минуты назад

В Петербурге начали ловить водителей громких транспортных средств

Уровень шума замеряют на месте специальным сертифицированным прибором.

В Санкт-Петербурге начали привлекать к ответственности водителей "громких" транспортных средств, которые устраивают заезды по Северной столицы с ревущими моторами, - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Уточняется, что у жителей вызывает раздражение шум под окнами домов от автомобилей и мотоциклов, водители которых в погоне за мощность сделали апгрейд, из-за чего работающий двигатель стал еще громче работать, - передает РЕН ТВ.

"Шумные" виды транспорта – проблема и для остальных участников дорожного движения: резкий рев мотора отвлекает внимание автовладельцев, создавая угрозу безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции Петербурга проанализировали административное законодательство и создали правовой механизм для привлечения к ответственности любителей громкой езды. С помощью специального прибора правоохранители замеряют на месте шум моторов автомобилей и мотоциклов, нарушителей привлекают к ответственности за превышение нормативов уровня шума и внесение конструктивных изменений в транспортное средство.

"Так, за выходные было привлечено около 15 водителей за подобные правонарушения", – уточнил командир отдельного специализированного батальона ДПС №2 Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Зинчик.

Нарушители в десятидневный срок могут вернуть техническое состояние транспортного средства к заводским параметрам, либо его регистрацию аннулируют, а номера внесут в архив.
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