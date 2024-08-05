Происшествия
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сегодня, 10:31
Три человека погибли в пожарах за неполный день
Личность одного погибшего еще не установлена.
Днем ранее в липецком СНТ «Металлург-4» в горящем домике погиб мужчина, его личность еще устанавливается, а в деревне Ильинка Долгоруковского района жертвой пожара стал 52-летний мужчина.
В больнице «Липецк-Мед» в минувшее воскресение, по уточненным данным, загорелся холодильник. Вместе с ним пострадала отделка палаты, из больницы были эвакуированы 80 человек.
Еще два холодильника оказались повреждены огнем в баре «География» на улице Бехтеева в Липецке. В селе Волчье Елецкого района сгорел жилой дом с надворной постройкой, в Задонске на улице Верхней огонь повредил кровлю жилого дома, а в селе Ломигоры Воловского района часть надворной постройки.
В субботу 3 августа пожар вспыхнул в 25-этажке на улице Балмочных в Липецке. Огонь уничтожил в горящей квартире вещи на 20 квадратных метрах. Еще одна квартира горела на улице Лобачевского: уничожена отделка туалета. В Лебедяни пожарные не дали сгореть жилому дому.
Всего за выходные в области зарегистрировано 20 пожаров. Пять раз горел мусор, в том числе на 800 квадратных метрах хлевенского полигона ТБО, трижды — сухая трава.
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