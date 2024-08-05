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сегодня, 10:31

Три человека погибли в пожарах за неполный день

Личность одного погибшего еще не установлена.

Ночью 5 августа в селе Буховое Чаплыгинского района во время пожара погибла 95-летняя женщина. Ее дом сгорел полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Днем ранее в липецком СНТ «Металлург-4» в горящем домике погиб мужчина, его личность еще устанавливается, а в деревне Ильинка Долгоруковского района жертвой пожара стал 52-летний мужчина. 

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В больнице «Липецк-Мед» в минувшее воскресение, по уточненным данным, загорелся холодильник. Вместе с ним пострадала отделка палаты, из больницы были эвакуированы 80 человек.

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Еще два холодильника оказались повреждены огнем в баре «География» на улице Бехтеева в Липецке. В селе Волчье Елецкого района сгорел жилой дом с надворной постройкой, в Задонске на улице Верхней огонь повредил кровлю жилого дома, а в селе Ломигоры Воловского района часть надворной постройки.

В субботу 3 августа пожар вспыхнул в 25-этажке на улице Балмочных в Липецке. Огонь уничтожил в горящей квартире вещи на 20 квадратных метрах. Еще одна квартира горела на улице Лобачевского: уничожена отделка туалета. В Лебедяни пожарные не дали сгореть жилому дому.



Всего за выходные в области зарегистрировано 20 пожаров. Пять раз горел мусор, в том числе на 800 квадратных метрах хлевенского полигона ТБО, трижды — сухая трава.
МЧС
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