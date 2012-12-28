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сегодня, 09:59
В Британии протестующие пытались поджечь отель с мигрантами внутри
Протестующие также бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью.
По информации СМИ, сотни участников демонстрации собрались у отеля Holiday Inn Express в Тамворте, после чего группа участников протеста бросила горящий предмет в направлении входа в отель, где были люди.
В публикации говорится, что демонстранты забросали сотрудников правоохранительных органов в том числе и бутылками с зажигательной смесью. В результате этого один сотрудник полиции пострадал во время акции протеста. В полиции сообщили, что беспорядки были пресечены.
Помощник начальника полиции Стюарт Эллисон назвал произошедшие акты вандализма непростительными.
"Бессмысленное насилие и акты отвратительного бандитизма в Тамворте сегодня вечером совершенно непростительны. Местное сообщество не заслуживает того, чтобы подвергаться такому поведению, и этого не заслуживают храбрые офицеры, подвергающие себя опасности, чтобы обеспечить безопасность всех", – отметил Эллисон.
29 июля в британском Саутпорте 17-летний подросток с ножом напал на детей, пришедших на мастер-класс по йоге и танцам. Две девочки погибли на месте, третья скончалась в больнице на следующий день. Состояние еще пятерых детей и двоих взрослых оценивалось как критическое.
После этого сразу в нескольких городах Великобритании начались протесты против наплыва в страну нелегальных мигрантов. Недовольство населения начало разгораться, когда в социальных сетях появилась информация о том, что нападавший был беженцем. В полиции данные сведения опровергли, заявив, что убийца был рожден в Великобритании.
4 августа телеканал Sky News сообщал, что крайне правые активисты попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express в британском городе Ротерем, где временно живут нелегальные иммигранты. При этом некоторым активистам все же удалось пробраться в здание.
Вспыхнувшие в Британии в последние несколько дней беспорядки называют самыми масштабными за последние 13 лет.
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