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В России
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сегодня, 09:58

При взрыве дома в Нижнем Тагиле погибли двое детей

Двое из четырех погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле – несовершеннолетние.

МЧС России сообщает, что всего из-под завалов в результате обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что двое из четырех погибших - дети.

Утром 2 августа стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при взрыве дома в Нижнем Тагиле. Врачи оценили состояние ребенка, как тяжелое и готовят его к транспортировке в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Для этого привлекут силы санавиации.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел накануне. Строение находится на улице Сибирской. После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены.

По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадали 20 человек, из них 9 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей. Отказались от госпитализации 5 человек, всем оказана медицинская помощь амбулаторно, - сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Также сообщается, что сотрудники МЧС спасли кота из-под завалов. Специалисты МЧС вытащили домашнее животное из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев.

Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.
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