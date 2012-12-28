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При взрыве дома в Нижнем Тагиле погибли двое детей
Двое из четырех погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле – несовершеннолетние.
Уточняется, что двое из четырех погибших - дети.
Утром 2 августа стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при взрыве дома в Нижнем Тагиле. Врачи оценили состояние ребенка, как тяжелое и готовят его к транспортировке в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Для этого привлекут силы санавиации.
Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел накануне. Строение находится на улице Сибирской. После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены.
По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадали 20 человек, из них 9 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей. Отказались от госпитализации 5 человек, всем оказана медицинская помощь амбулаторно, - сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
Также сообщается, что сотрудники МЧС спасли кота из-под завалов. Специалисты МЧС вытащили домашнее животное из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, они постараются найти его хозяев.
Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.
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