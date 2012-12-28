В России
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56 минут назад
Россияне тратят десятки тысяч на туризм по местам турецких сериалов
«Популярные сейчас турецкие сериалы раскрывают страну с новой стороны, вызывают еще больший интерес и стимулируют россиян к ее посещению. Многие едут в исторические места, чтобы посмотреть, где проходили съемки. Растет и интерес к отелям, которые были в них задействованы. Соотношение пляжных туров в Турцию и экскурсионных постепенно меняется в пользу последних. Но основная доля россиян все же предпочитает пляжный отдых, который сочетает с экскурсиями», — отметили в беседе с «Известиям» в турагентстве «Anex Tour».
Помимо главных туристических достопримечательностей, среди которых дворец Топкапы, Мечеть Сулеймание, поклонники турецких сериалов посещают и неофициальные — локации из известных вышедших проектов, съемочные площадки будущих. На некоторые можно попасть за деньги.
«Я была в Стамбуле в начале мая. Вход в Топкапы обошелся, по-моему, в 750 лир (около 2 тыс. рублей). Потом мы с подругой поехали по местам сериала «Постучись в мою дверь» — к дому Эды, в цветочный магазин, где она работала, и в офис Серкана Болата. Туда было очень сложно попасть. Он находится на территории большого комплекса, и сложно понять, в каком именно здании. Чтобы зайти в сам офис, отдали примерно по 300 лир (около 800 рублей) с человека. Это не какое-то официальное экскурсионное бюро. Просто платишь девушке на ресепшене, и она разрешает войти, посмотреть, сфотографироваться. Вся поездка в целом обошлась примерно в 130 тыс. рублей на человека», — рассказала «Известиям» жительница Москвы Анна Пуртова.
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