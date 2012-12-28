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сегодня, 08:17
Эксперимент по оказанию услуг в гостевых домах перенесут на 2025 год
Поправками в том числе предлагается конкретизировать, что гостевые дома оказывают не гостиничные, а свои услуги. Поэтому изменится наименование законопроекта, которое будет носить «О проведении эксперимента по предоставлению услуг в гостевых домах».
Кроме того, поправками вводится новая статья «классификация гостевых домов». Под ней предлагается понимать оценку соответствия помещения требованиям к гостевому дому, установленным законом. Кроме того, такой объект должен быть обязательно внесен в специальный единый реестр, порядок исключения из которого будет утверждать орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. Без этого оказание услуг в гостевых домах будет запрещено.
«Поскольку в Госдуму внесен законопроект о классификации средств размещения и он подразумевает, что гостевые дома тоже будут классифицированы, поэтому ко второму чтению были подготовлены такие поправки. Оперативность их принятия будет зависеть от того, насколько быстро пройдет рассмотрение первого законопроекта. Думаю, что в сентябре мы эти поправки примем во втором чтении, а в окончательном нормы о проведении эксперимента для гостевых домов, будут приняты сразу же после утверждения закона о классификации», — пояснила «Известиям» один из авторов документа, зампред комитета по туризму Наталья Костенко.
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