Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке горит ТРЦ «Европа» на Стаханова
Происшествия
Подростки устроили конфликт с девочкой-квадробером
Общество
Пламя на крыше ТЦ «Европа» пожарным удалось затушить
Происшествия
Два дня голодные и испуганные малыши находились рядом с телом убитой матери
Происшествия
На Соборной площади выстроилась огромная очередь
Общество
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в ТЦ «Европа»
Происшествия
Пострадавшая у «Европы» подвернула ногу, а пожар мог возникнуть из-за кровельных работ
Происшествия
Все как мы любим: не знаем, где что лежит и кому что принадлежит
Общество
«Киа» перевернулась на крышу после столкновения с «Грантой» — пострадала женщина
Происшествия
На проспекте Победы автобус 27-го маршрута таранил «Фольксваген» и «Ладу»
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: День ВДВ, перекрытие улиц и «сухой закон»
Общество
За неделю в Липецкой области подешевели яйца и помидоры, подорожали капуста и сахар
Общество
Цвет настроения синий
Общество
«Киа» перевернулась на крышу после столкновения с «Грантой» — пострадала женщина
Происшествия
Отец не платит алименты 14 лет и задолжал больше двух миллионов рублей
Общество
У липчанина нашли три пакета с марихуаной
Происшествия
За пост губернатора Липецкой области поборются пять человек
Политика
Палёный «Chanel» обернулся штрафом в 15 000 рублей
Общество
В Липецкой области значительно увеличилась выдача ипотеки
Экономика
Три человека пострадали в ДТП на трассе «Дон» в Елецком районе
Происшествия
Читать все
Бизнес
513
сегодня, 10:30

Группа компаний DARS начинает проект комплексного развития и благоустройства в Липецке

Компания получила право на строительство жилых домов и развитие инфраструктуры на трех участках общей площадью 7,17 га в районе улицы 50 лет НЛМК. Договор с администрацией города подписан в июле 2024 года.

Проект DARS включает в себя создание полноценного микрорайона с развитой инфраструктурой. Компания обладает значительным опытом в комплексном развитии территорий, что позволяет им строить современные жилые массивы и создавать комфортные условия для жизни и отдыха. Проект в Липецке охватывает три несмежные территории общей площадью 7,17 гектар, в границах которых будут проведены мероприятия по их облагораживанию.

Обязательной частью проекта станет проектирование детского сада на 350 мест и выделение участка под него, с последующей передачей городу. Также будет благоустроена зона набережной реки Воронеж площадью не менее трех гектаров. В этой зоне будут оборудованы детская и спортивная площадки, пляжная зона, зоны отдыха и современная площадка для мероприятий.

Кроме того, группа DARS планирует строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации проекта. Это позволит создать гармоничное сочетание жилых зон и общественных пространств, обеспечив горожан всем необходимым для комфортного проживания.

Проект DARS в Липецке является ярким примером современного подхода к градостроительству. Учитывая опыт и профессионализм компании, а с момента своего основания года девелопером введено в эксплуатацию более 1млн кв.м недвижимости в разных городах России, можно быть уверенными, что новый микрорайон станет привлекательным местом для жизни и отдыха.

«Открывая для себя новый регион, мы ставим задачу способствовать улучшению качества жизни жителей Липецка, применяя свои знания и опыт. Мы ценим усилия Правительства региона по созданию комфортного пространства и рады стать частью этого проекта», – отметил коммерческий директор компании DARS Софронов Дмитрий.

Аквамарин_Ульяновск_панорама.jpg

Ульяновск_1.jpg

Проект КРТ DARS в Ульяновске: ЖК «Аквамарин» и благоустроенная городская набережная.

О Компании:

Группа компаний DARS - федеральный застройщик, специализирующийся на реализации проектов в сфере строительства, инжиниринга и девелопмента. Компания работает на рынке с 2001 года и обладает большим опытом выполнения проектов комплексного освоения территорий. Так, в микрорайоне «Долина» (Волгоград) построено 200 домов, реализован спортивный комплекс, функционируют три детских сада и школа, на территории более четырех гектаров создан сквер. В Ульяновске рядом с ЖК «Аквамарин» девелопер создал и обустроил городскую набережную длиной более 1 км. Эти и другие проекты КРТ компании были представлены в рамках экспозиции Минстроя РФ на выставке «Россия» на ВДНХ.

В настоящее время компания ведет 14 проектов в 5 регионах России: КРТ в Ульяновске, Волгограде, Уфе, Хабаровске и программа реновации в Москве. По итогам прошлого года DARS занял 28-е место в рейтинге Единого реестра застройщиков по объему ввода жилья, улучшив свои позиции на 26 пунктов по сравнению с 2022-м годом. При этом, в двух регионах присутствия, Ульяновске и Волгограде, DARS – лидер по объему жилищного строительства. Общий объем земельного банка превышает 3,1 миллиона квадратных метров.

В 2023 году компания впервые вышла на фондовый рынок и привлекла на развитие 2 миллиарда рублей.

Реклама. ООО «СЗ ПРАВДА»

Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru