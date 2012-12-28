Группа компаний DARS начинает проект комплексного развития и благоустройства в Липецке

Компания получила право на строительство жилых домов и развитие инфраструктуры на трех участках общей площадью 7,17 га в районе улицы 50 лет НЛМК. Договор с администрацией города подписан в июле 2024 года.

Проект DARS включает в себя создание полноценного микрорайона с развитой инфраструктурой. Компания обладает значительным опытом в комплексном развитии территорий, что позволяет им строить современные жилые массивы и создавать комфортные условия для жизни и отдыха. Проект в Липецке охватывает три несмежные территории общей площадью 7,17 гектар, в границах которых будут проведены мероприятия по их облагораживанию.

Обязательной частью проекта станет проектирование детского сада на 350 мест и выделение участка под него, с последующей передачей городу. Также будет благоустроена зона набережной реки Воронеж площадью не менее трех гектаров. В этой зоне будут оборудованы детская и спортивная площадки, пляжная зона, зоны отдыха и современная площадка для мероприятий.

Кроме того, группа DARS планирует строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации проекта. Это позволит создать гармоничное сочетание жилых зон и общественных пространств, обеспечив горожан всем необходимым для комфортного проживания.

Проект DARS в Липецке является ярким примером современного подхода к градостроительству. Учитывая опыт и профессионализм компании, а с момента своего основания года девелопером введено в эксплуатацию более 1млн кв.м недвижимости в разных городах России, можно быть уверенными, что новый микрорайон станет привлекательным местом для жизни и отдыха.

«Открывая для себя новый регион, мы ставим задачу способствовать улучшению качества жизни жителей Липецка, применяя свои знания и опыт. Мы ценим усилия Правительства региона по созданию комфортного пространства и рады стать частью этого проекта», – отметил коммерческий директор компании DARS Софронов Дмитрий.









Проект КРТ DARS в Ульяновске: ЖК «Аквамарин» и благоустроенная городская набережная.

О Компании:

Группа компаний DARS - федеральный застройщик, специализирующийся на реализации проектов в сфере строительства, инжиниринга и девелопмента. Компания работает на рынке с 2001 года и обладает большим опытом выполнения проектов комплексного освоения территорий. Так, в микрорайоне «Долина» (Волгоград) построено 200 домов, реализован спортивный комплекс, функционируют три детских сада и школа, на территории более четырех гектаров создан сквер. В Ульяновске рядом с ЖК «Аквамарин» девелопер создал и обустроил городскую набережную длиной более 1 км. Эти и другие проекты КРТ компании были представлены в рамках экспозиции Минстроя РФ на выставке «Россия» на ВДНХ.

В настоящее время компания ведет 14 проектов в 5 регионах России: КРТ в Ульяновске, Волгограде, Уфе, Хабаровске и программа реновации в Москве. По итогам прошлого года DARS занял 28-е место в рейтинге Единого реестра застройщиков по объему ввода жилья, улучшив свои позиции на 26 пунктов по сравнению с 2022-м годом. При этом, в двух регионах присутствия, Ульяновске и Волгограде, DARS – лидер по объему жилищного строительства. Общий объем земельного банка превышает 3,1 миллиона квадратных метров.

В 2023 году компания впервые вышла на фондовый рынок и привлекла на развитие 2 миллиарда рублей.

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