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В России
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сегодня, 17:05

В Татарстане запустили производство автокомпонентов для грузовиков

В Набережных Челнах НПО "Ростар" запустило автоматизированный участок литейного производства по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей. Инвестиции проекта превысили 100 млн рублей.

Автоматизированный участок литейного производства по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей запустили в Татарстане при помощи займа Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга), - сообщает пресс-служба фонда.

"НПО "Ростар" запустило в Набережных Челнах автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей. Компания планирует нарастить долю в своем сегменте рынка в 1,5 раза - до 20%", - говорится в сообщении.

Инвестиции превысили 100 млн рублей, из них 57,4 млн рублей предоставил ФРП, а 24,6 млн рублей - Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Объем производства после выхода на проектную мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год. В рамках проекта налажен выпуск деталей тормозной подвески и рычагов рулевого управления грузовых автомобилей - различных типов кронштейнов, а также башмаков и накладок рессор, - передает ТАСС.

По оценкам компании, доля импортных автокомпонентов подвески и рулевого управления на российском рынке в сегменте грузового транспорта составляет порядка 80%. Благодаря запуску автоматизированного литейного участка удалось заменить покупное сырье (отливки) на собственное. Кроме того, большая часть материалов и сырья, используемых при производстве автокомпонентов, - отечественные.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию. Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.
производство
грузовики
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