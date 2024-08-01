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В России
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сегодня, 16:21
Иммунолог назвал опасностью лихорадки Западного Нила отсутствие вакцины
Вирус лихорадки Западного Нила особенно распространен в Америке, Африке, Азии и Европе.
По его словам, они кусают перелетных птиц и грызунов, живущих в трюмах кораблей, с которыми инфекция в итоге и попала в Россию. Иммунолог отметил, что сейчас лихорадка Западного Нила распространяется в Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, на Северном Кавказе, Краснодарском и Ставропольском краях.
"В этом году, поскольку лето было жарким, зараженные комары активно распространяются в тех регионах, где их не было. Это Москва, Казань, Рязань и другие крупные города в Поволжье и Центральной части России. Зимой в этих регионах заболеваемость понизится из-за похолодания. Лихорадка Западного Нила особенно часто выявляется с июня по октябрь, когда условия для развития комаров наиболее благоприятны. Однако вспышки заболеваемости возникают не только летом, но и ранней осенью и весной из-за клещей, которые становятся активными и также переносят вирус", — рассказал Жемчугов.
Вспышку заболевания в России Жемчугов объяснил жаркой погодой, из-за которой количество зараженных комаров и клещей увеличилось в тех регионах, где раньше их не было, например в Москве, Рязани и Казани. При этом самой большой опасностью лихорадки Западного Нила он назвал отсутствие вакцины и специфических методов лечения. Однако врач успокоил: в России уровень заболеваемости снизится естественным образом при наступлении холодов.
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