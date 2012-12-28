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В России
6
7 минут назад

IT-специалисты не смогут уволиться до погашения льготной ипотеки

Российские специалисты IT-компаний не смогут уволиться до полного погашения льготной ипотеки.

Специалисты IT-компаний теперь не смогут уволиться без погашения IT-ипотеки, - сообщает Минцифры в своем Телеграм-канале.

"Минимальный срок работы в IT-компании: было — пять лет с момента оформления кредита, стало — в течение всего срока ипотеки", — говорится в сообщении ведомства.

В Минцифры рассказали и о других новых условиях льготной ипотеки. К примеру, поменялась ставка, которая ранее не превышала 5%, а теперь составляет не более 6%. При этом регионы по-прежнему могут дополнительно снижать ее за счет своих программ, - передает РБК.

Уровень зарплаты до вычета НДФЛ для IT-ипотеки составлял от 150 тыс. руб. в Москве, от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках, от 70 тыс. руб. — для остальных городов, а для специалистов младше 36 лет критерий по зарплате не применялся. Теперь критерий действует для всех специалистов независимо от возраста. Уровень зарплаты теперь составляет 150 тыс. руб. для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, а для остальных — 90 тыс. рублей.

Ранее IT-ипотека была доступна во всех регионах России. Сейчас если специалист работает в аккредитованной IT-компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, то он не сможет воспользоваться IT-ипотекой для приобретения недвижимости. Если специалист работает в компании, которая зарегистрирована в другом регионе, то он сможет оформить IT-ипотеку в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

В качестве причин таких изменений Минцифры отметило высокую нагрузку на бюджет (обеспечение льготной ставки будет стоить более 180 млрд руб. до 2030 года с учетом ключевой ставки), бюджетные ограничения, неравномерное распределение средств (более половины распределенных средств направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге) и фокус на кадры в регионах, где средние зарплаты айтишников существенно ниже, чем в Москве.
льготная ипотека
экономика
IT-специалисты
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