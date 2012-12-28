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В России
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сегодня, 13:35
Матвиенко заявила о вероятности создания в РФ нового федерального округа
В России может появиться новый федеральный округ. Однако произойдет это "не сегодня".
"В компетенцию Совета Федерации не входит решение вопросов государственного устройства, устройства органов государственной власти. Это прерогатива президента. Эта тема (создание нового федерального округа) действительно обсуждается в СМИ, в экспертном сообществе. Но, на мой взгляд, такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления", - заявила Матвиенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос об идее создания в России нового федерального округа, куда бы вошли Крым и новые российские регионы.
При этом Матвиенко заявила: "Мне кажется, сейчас главная задача - добиться целей специальной военной операции, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах".
По ее словам, внимание к новым территориям оттого, есть федеральный округ или нет, очень высокое.
"Там налаживается жизнь, там идет мощное строительство социальных объектов, дорог, строятся жилые дома, обустраиваются территории, промышленное развитие", - подчеркнула Матвиенко.
Она также затронула вопрос о территориальных уступках, подчеркнув, что их быть не может, - передает ТАСС.
"Наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территории РФ", — добавила Матвиенко.
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