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В России
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сегодня, 12:54
При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали 6 человек
Были эвакуированы 70 человек. Спасатели продолжают работать на месте завалов.
По уточненной информации, обрушились 1 и 2 подъезды. Из-под завалов были спасены трое, под завалами, предположительно, могут находиться еще двое, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники. На месте находятся кинологи МЧС России.
Уточняется, что детсад по соседству с разрушившимся подъездом не пострадал. Специалисты МЧС России проверили здание и не выявили нарушений конструкций. Дошкольное учреждение закрыто на летние каникулы: детей и персонала в нем не было. Пострадавших нет.
Отмечается, что были эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов. Для жильцов был развернут пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается.
Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с частичным обрушением многоэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле.
Утром 1 августа в многоквартирном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа. После этого в здании рухнули первый и второй подъезды. Через некоторое время в доме еще два раза обрушились стены.
Очевидцы рассказали Telegram-каналу Shot, что двое неизвестных в форме сотрудников газовой службы выгоняли людей за 15 минут до взрыва в доме на Сибирской улице. Эти же газовики якобы проверяли квартиры в соседней пятиэтажке. Свидетели в разговоре с Shot отметили, что незадолго до чрезвычайного происшествия один из них ударил по газовой трубе, после чего мужчины скрылись. В СМИ сообщают, что никаких проверок в доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле запланировано не было. Газовое оборудование в домах, расположенных поблизости от места инцидента, специалисты исследовали около месяца назад, - пишет Lenta.ru.
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