Эксперт рассказал о преимуществах звонков в 4G

Проанализировав мобильный трафик, специалисты МегаФона пришли к выводу, что за год в Липецкой области доля звонков в сети четвертого поколения увеличилась в 3 раза. Этому способствовало расширение ассортимента смартфонов, поддерживающих технологию VoLTE, и развитие 4G в регионе.

С начала года в области были модернизированы и построены более 60 телеком-объектов в Липецке, Лебедяни, Ельце, Чаплыгине, Задонске, а также в деревнях и селах. Среди них есть населенные пункты, где, благодаря МегаФону, мобильный интернет появился впервые. Это села: Трубетчино Добровского района, Куймань Лебедянского района, Малинки Данковского района, Урицкое Тербунского района, Большие Извалы Елецкого района и Октябрьское Усманского района. В общей сложности там проживают более 6000 человек, которые получили возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами. Кроме того, подключение к VoLTE позволяет жителям прокачать свой смартфон и использовать его на все 100% — так намного легче оставаться на связи с родными и близкими.

«В 2G или 3G сети голос преобразуется в цифровой поток на основе базового кодека AMR, но чем дальше абонент от базовой станции, тем сложнее передается звук. В технологии VoLTE, работающей там, где есть сети 4G, применяется кодек EVS, который задает новый стандарт в качестве звучания голоса: он становится кристально чистым, собеседника слышно так, будто он рядом. К тому же, дозвон происходит намного быстрее, а разговаривая по телефону, можно одновременно серфить в интернете — это бывает очень важно при удаленной работе или учебе. Все плюсы новой цифровой технологии уже оценили тысячи липчан, и с каждым месяцем их становится больше. Сейчас уже 58% наших абонентов перешли на звонки в VoLTE», — говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Соединение по VoLTE (Voice over LTE) возможно с абонентами любых операторов. В сети МегаФона технология работает с использованием кодеков Enhanced Voice Services, которые отвечают за качество связи.

VoLTE можно активировать в настройках смартфона – главное, чтобы сим-карта поддерживала 4G.

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