Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкий пенсионер «попил пивка» на 298 000 рублей
Происшествия
В правительстве Липецкой области взрыв дома назвали фейком
Происшествия
Опасные закрутки: пять липчанок попали в больницу из-за консервирования
Здоровье
Роман Ченцов: «На Студеновском мосту асфальт в зиму мы укладывать не будем»
Общество
Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
Здоровье
«Это самая большая фобия в моей жизни! Вообще больше окна не открою!»
Общество
Пламя на крыше ТЦ «Европа» пожарным удалось затушить
Происшествия
В Липецке горит ТРЦ «Европа» на Стаханова
Происшествия
Липецкая вечЁрка: опасное консервирование, снос сухостоя и застрявшие на колесе обозрения
Общество
У спящего на лавочке у подъезда липчанина украли «Айфон» стоимостью более 100 000 рублей
Происшествия
Читать все
Идет охота: в Липецкой области разрешили отстреливать оленей, лосей и косуль
Общество
65-летнего ельчанина обманули на 250 тысяч рублей сотрудники «Госуслуг» и «банка»
Происшествия
116 школ и детских садов получили счета на оплату холодной воды и водоотведения сверх установленных нормативов
Общество
Пламя на крыше ТЦ «Европа» пожарным удалось затушить
Происшествия
В Липецке горит ТРЦ «Европа» на Стаханова
Происшествия
В гостехнадзоре прокомментировали инцидент с остановившимся чёртовым колесом
Общество
«Главное, чтобы мелкие ссоры не переходили в конфликты»
Общество
Подросток подал объявление о продаже чужого велосипеда прямо на месте кражи
Происшествия
За месяц мошенники обманули 24 ельчан
Происшествия
Во время пожара в многоэтажном доме в Липецке эвакуировали восьмерых жителей подъезда
Происшествия
Читать все
Бизнес
58
53 минуты назад

Эксперт рассказал о преимуществах звонков в 4G

Проанализировав мобильный трафик, специалисты МегаФона пришли к выводу, что за год в Липецкой области доля звонков в сети четвертого поколения увеличилась в 3 раза. Этому способствовало расширение ассортимента смартфонов, поддерживающих технологию VoLTE, и развитие 4G в регионе.

С начала года в области были модернизированы и построены более 60 телеком-объектов в Липецке, Лебедяни, Ельце, Чаплыгине, Задонске, а также в деревнях и селах. Среди них есть населенные пункты, где, благодаря МегаФону, мобильный интернет появился впервые. Это села: Трубетчино Добровского района, Куймань Лебедянского района, Малинки Данковского района, Урицкое Тербунского района, Большие Извалы Елецкого района и Октябрьское Усманского района. В общей сложности там проживают более 6000 человек, которые получили возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами. Кроме того, подключение к VoLTE позволяет жителям прокачать свой смартфон и использовать его на все 100% — так намного легче оставаться на связи с родными и близкими.

«В 2G или 3G сети голос преобразуется в цифровой поток на основе базового кодека AMR, но чем дальше абонент от базовой станции, тем сложнее передается звук. В технологии VoLTE, работающей там, где есть сети 4G, применяется кодек EVS, который задает новый стандарт в качестве звучания голоса: он становится кристально чистым, собеседника слышно так, будто он рядом. К тому же, дозвон происходит намного быстрее, а разговаривая по телефону, можно одновременно серфить в интернете — это бывает очень важно при удаленной работе или учебе. Все плюсы новой цифровой технологии уже оценили тысячи липчан, и с каждым месяцем их становится больше. Сейчас уже 58% наших абонентов перешли на звонки в VoLTE», — говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Соединение по VoLTE (Voice over LTE) возможно с абонентами любых операторов. В сети МегаФона технология работает с использованием кодеков Enhanced Voice Services, которые отвечают за качество связи. 

VoLTE можно активировать в настройках смартфона – главное, чтобы сим-карта поддерживала 4G.

Реклама. ПАО Мегафон

Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru