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В России
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20 минут назад
IT-ипотеку продлили до 2030 года на новых условиях
IT-ипотеку продлили до 2030 года, но условия программы изменились.
Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний была запущена в апреле 2022 года и была рассчитана до конца 2024 года.
Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа текущего года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 млн рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счёт банковских и региональных программ.
Для получения льготного кредита к среднему уровню дохода ИТ-специалиста установлены следующие требования. В городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. рублей. В остальных городах и населённых пунктах – от 90 тыс. рублей в месяц.
Ключевой целью обновлённой программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.
За всё время действия программы ИТ-специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей. Таким образом, установленные показатели были достигнуты досрочно.
В этой связи в 2024 году Правительство приняло решение дополнительно направить свыше 39 млрд рублей, которые будут использованы как на поддержку ИТ-специалистов по обновлённым условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных ипотечных кредитов. Основная часть потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях (более 23 млрд рублей) будет выделена уже в III квартале этого года. Это позволит улучшить жилищные условия порядка 2,5 тысячи ИТ-специалистов.
Всего до конца 2024 года на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов.
Оформить ИТ-ипотеку можно на покупку как строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство.
Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных ИТ-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.
Льготные кредиты по программе выдают свыше 50 кредитных организаций.
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