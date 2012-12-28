На Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. В МЧС рекомендуют жителям без особой нужды не покидать пределы населённых пунктов и при необходимости обращаться в дежурные службы.