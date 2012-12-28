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В России
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сегодня, 11:27
На Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей
В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. В МЧС рекомендуют жителям без особой нужды не покидать пределы населённых пунктов и при необходимости обращаться в дежурные службы.
"Ночью и утром 2 августа на территории Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Анивского, Невельского, Холмского и Корсаковского районов ожидается сильный дождь, местами очень сильный", — сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на местный Росгидромет.
По прогнозу синоптиков, днем в пятницу возможен подъем уровня рек на 0,5-1,5 м с выходом воды на пойму.
Уточняется, что обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ведомства.
Местных жителей и гостей региона просят не покидать населенные пункты до улучшения погодных условий.
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