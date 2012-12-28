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В России
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сегодня, 07:30
Эксперт рассказал о значении учений нестратегических ядерных сил
«У России самый большой арсенал нестратегического ядерного оружия. И эти учения показывают, что это не просто заряды, которые лежат где-то на хранении, а мы можем их, когда нужно, доставить к носителям, установить и применить. Маневры призваны продемонстрировать, что это практический навык, которым обладают Вооруженные силы. На третьем этапе на опубликованных Минобороны кадрах мы видим доставку, вероятно, ракет «воздух-воздух», это очень необычно. Показано и выдвижение комплексов «Искандер-М». Известно, что для их ракет есть ядерные боеголовки, они могут быть установлены и применены», — пояснил Дмитрий Корнев.
Эксперт добавил, что учения служат еще одним намеком на то, что у России уже сейчас есть, чем отвечать на размещение ракетных систем средней и меньшей дальности в Европе. И необязательно дожидаться развертывания каких-то новых систем вооружений — с территории Белоруссии, и тем более с территории Калининградской области ракеты комплекса «Искандер» смогут контролировать с минимальным подлетным временем достаточно большую часть территории Европы, в том числе непосредственно Германии, заключил Дмитрий Корнев.
В среду, 31 июля, начался третий этап учений нестратегических ядерных сил, в ходе которого будет отработана подготовка частей к боевому применению этого вида оружия.
На этой стадии личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает получение специальных учебных боеприпасов для комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.
Одновременно авиация Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражение и вылеты в районы патрулирования, рассказали в Минобороны.
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