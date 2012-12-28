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В России
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сегодня, 10:47
Пенсию работающим пенсионерам увеличат с 1 августа
С 1 августа Социальный фонд России (СФР) пересчитает размер страховых пенсий тех пенсионеров, которые продолжали трудиться в 2023 году.
Перерасчет произойдет автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику.
Перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем зарплата выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента, а стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году она составляет 133,05 рублей.
Кроме того, будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.
Также Соцфонд проведет с 1 августа беззаявительный перерасчет накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в 2023 году.
Так, накопительные пенсии порядка 118,8 тыс. россиян будут увеличены на 7%, а ежемесячная прибавка к пенсии 41,8 тыс. участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 6,92%.
Средний размер накопительной пенсии составляет 1,2 тыс. рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования - 2,4 тыс. рублей в месяц.
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