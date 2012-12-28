Липецкая тяжелая атлетика: для женщин главное – медали, для мужчин - участие

В главных соревнованиях года наш регион представляли один силач и две силачки.

В чемпионате России по тяжёлой атлетике в Новосибирске на счету липчан оказалась лишь одна медаль на троих участников.Единственной из наших сумела подняться на пьедестал почёта Татьяна Черешневская (Сусакова) в категории до 59 кг. 32-летняя портсменка ОК СШОР в рывке показала результат 76 кг, а в толчке – 97. Показатели Татьяны могли быть чуть выше, но попытку в рывке на 78 кг ей не засчитали из-за технической помарки. Правда, это решение судей мало на что повлияло. С суммой 173 кг наша спортсменка взяла «бронзу» соревнований.Победительницей стала Ольга Тё из Омска, в коллекции наград которой имеются «золото» чемпионата Европы и «бронза» чемпионата мира-2021. В Сибири она показала результат в 213 (98+115) кг. Второе место заняла Валерия Древновская из Уфы, опередившая нашу землячку на 7 кг — 180 кг (80+100). Любопытно, что Дреновской всего 16 лет и, возможно, за ней будущее отечественной тяжёлой атлетики.Разочарование по итогам турнира постигло Александру Кишкину. 22-летняя липчанка в весовой категории подняла в сумме 174 (79+85) кг. В последней попытке Кишкина штурмовала 101-килограмовый снаряд и в случае успеха выполнила бы норматив мастера спорта (180 кг в сумме). Александра взяла штангу на грудь, но не сумела зафиксировать ей вверху. В итоге нет ни мастерского звания, ни… медали. Наша спортсменка остановилась в шаге от пьедестала – на 4-м месте.Победила здесь чемпионка Игр БРИКС-2024 Зарина Гусалова из Санкт-Петербурга — 238 кг (108+130), второй стала Ксения Баракина (станица Кущевская Краснодарского края) — 205 кг (95+110) , третьей Мадина Баймурадова из Махачкалы — 185 кг (83+102).Единственный липецкий представитель «сильного пола» 25-летний Степан Васильев в весовой категории до 96 кг успешно использовал все свои попытки: в рывке - 140, 146 и 150 кг, в толчке — 171, 178 и 182 кг.Но итоговой суммы 332 кг хватило лишь на 7-е место среди 15-ти участников. Победил Никита Хрулёв из Рязани - 354 кг (157+197).Подготовил липецких спортсменов Александр Козадёров.