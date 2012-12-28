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В России
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28 минут назад
Вместе с получением паспорта РФ иностранцы обязаны будут встать на воинский учет
Неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет теперь будет грозить получившим его иностранцам лишением российского гражданства
Закон, как подчеркивается в пояснительной записке, направлен на обязательное исполнение новыми гражданами России конституционной обязанности по защите Отечества.
"В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства мужского пола, приобретающие гражданство Российской Федерации и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания) и соблюдать все требования, предусмотренные федеральным законом", — отмечают авторы.
Вместе с тем широкую огласку получают факты, когда после получения российского гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности. В связи с этим неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет теперь будет грозить лишением российского гражданства для получивших его иностранцев, - говорится на сайте Госдумы.
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