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В России
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45 минут назад
В кабмине решили ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре
Ситуация не требует вводить запрет на экспорт дизельного топлива, но власти будут работать над ограничениями для возможностей вывоза непроизводителями.
"Для того, чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина. Также принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться", - сказал он.
"По дизелю таких мер сейчас не требуется, однако [будем] работать над тем, чтобы над ограничить потенциал для вывоза дизеля непроизводителями даже на территории Таможенного союза и ЕАЭС. Эта работа будет продолжена", - добавил замминистра.
Запрет на экспорт бензина из России, исключение по которому сделано на июль, вновь будет действовать с 1 августа. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что предложения по ограничению экспорта бензина и нефтепродуктов из РФ на сентябрь и октябрь поступили от Минэнерго в правительство. По его словам, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения бензина Аи-95.
РФ с 1 марта 2024 года ввела временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.
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