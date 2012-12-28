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В России
39
45 минут назад

В кабмине решили ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре

Ситуация не требует вводить запрет на экспорт дизельного топлива, но власти будут работать над ограничениями для возможностей вывоза непроизводителями.

Правительство РФ приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре - октябре 2024 года, - заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме. По его словам, по дизтопливу запрета не требуется, - передает ТАСС.

"Для того, чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина. Также принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться", - сказал он.

"По дизелю таких мер сейчас не требуется, однако [будем] работать над тем, чтобы над ограничить потенциал для вывоза дизеля непроизводителями даже на территории Таможенного союза и ЕАЭС. Эта работа будет продолжена", - добавил замминистра.

Запрет на экспорт бензина из России, исключение по которому сделано на июль, вновь будет действовать с 1 августа. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что предложения по ограничению экспорта бензина и нефтепродуктов из РФ на сентябрь и октябрь поступили от Минэнерго в правительство. По его словам, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения бензина Аи-95.

РФ с 1 марта 2024 года ввела временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.
бензин
экспорт
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