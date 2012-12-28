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В России
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сегодня, 14:47
СК возбудил дело о нападениях на людей в Московской области
В Московской области возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях нескольких провокационных видеороликов с участием подростков-мигрантов.
На днях в пабликах подмосковных Мытищ появились видео, на которых толпа молодых людей избивает сверстников, оскорбляет окружающих и вообще ведет себя крайне агрессивно.
В одном ролике мигранты, встретившись на спортивной площадке, нападают на прохожих. В другом участник банды публикует в своих соцсетях кадры с улыбающимися вооруженными террористами.
В третьем предполагаемый лидер шайки обзывает кого-то трусами, используя нецензурную лексику. А также призывает "мужчин, если они есть" прислать видео ему в ответ и уверяет, что "вместе с друзьями — Мохаммадом, Идрисом, Мусой и другими" он "даже в аду наведет порядок".
На скандальные записи обратили внимание общественники. Некоторые пользователи посетовали на бездействие правоохранительных органов. Когда сделаны видеоролики, пока не установили. Но местные быстро определили локацию: улицы Юбилейная и Борисовка.
Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нелегальном проживании мигрантов в одном из населенных пунктов в Московской области.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
В Информационный центр СК России обратилась жительница Московской области по вопросу продолжающегося нелегального проживания большого количества мигрантов в поселке имени Тельмана Московской области. Выходцы из стран Средней Азии, не имеющие патентов и другой разрешительной документации, осуществляют трудовую деятельность в местных коммерческих организациях, нарушают общественный порядок и проявляют агрессию к местным жителям. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.
Ранее ситуация освещалась в соцсетях. Бастрыкин поручал представить по ней доклад.
В ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело, в ходе которого будут рассмотрены доводы поступившего обращения.
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