Мороженое от НЛМК попробовали больше 30 000 липчан

Новолипецкий металлургический комбинат завершил акцию по раздаче мороженого в парках Липецка. За две недели его попробовали больше 30 000 человек.

Брендированный пломбир вручали победителям викторины на сайте «Виртуальный город НЛМК». Достаточно было ответить правильно на один из трех вопросов о деятельности комбината. Пенсионеров, ветеранов и сотрудников комбината мороженым угощали просто так.







- Зашла на сайт, увидела там значок мороженного начала проходить викторину, оказалось, что я знаю ответы на все вопросы. Например, про то, какие преимущества у работников НЛМК, это сотовая связь и бесплатные корпоративные смартфоны, а еще сколько птиц обитает на Лебедином озере - их больше 400, и я тоже это знала. Вот так я и получила мороженное. Давно такое не пробовала - сливочный, нежный вкус, - рассказала липчанка Серафима Сердюкова.

Пять тонн ванильного пломбира по ГОСТу для НЛМК изготовил Липецкий хладокомбинат. За основу взяли рецептуру 80-го года с натуральными продуктами высокого качества. Причем не только основных ингредиентов, но и добавок. Например, вместо ванилина в составе пломбира от НЛМК использовали настоящую ваниль.







Для мороженого от НЛМК изготовили и брендированную упаковку с рисунком школьника из Данковского района Володи Муравьева. На нем подопечный благотворительного фонда «Институт социального развития» изобразил своего папу-металлурга.



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