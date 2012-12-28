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В России
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сегодня, 14:06
Доля россиян с избыточным весом выросла до 62,6% за последние 5 лет
По данным Росстата, доля россиян с избыточным весом возросла до 62,6% за последние пять лет.
Выборочное наблюдение рациона питания проводится раз в пять лет, предыдущий такой опрос проводился в 2018 году. В каждый опрос попадают разные населенные пункты и домохозяйства, общий охват составляет 45 тыс. домохозяйств. Исследование является представительным в целом по России.
В 2023 году по сравнению с 2018 годом несколько сократилась доля россиян, имеющих вес в пределах нормы, — с 36,3 до 35,7%. При этом выросла доля тех, у кого есть избыточный вес на уровне предожирения, — с 40,1 до 43,9%.
Наиболее заметные изменения произошли у мужчин. Если в 2018 году нормальный вес имел примерно каждый третий мужчина (34%), то теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин, имеющих лишние килограммы (предожирение), возросла с 46,9 до 52,4%.
Среди женщин колебания не столь велики: доля имеющих нормальный вес даже выросла (с 38,1 до 39,4%), а доля имеющих лишний вес в стадии предожирения увеличилась с 34,7 до 37,1%.
Одновременно зафиксировано снижение доли россиян, ИМТ которых соответствует одной из степеней ожирения. Снижение характерно как для мужчин, так и для женщин. Так, сократилась доля взрослых, чей вес соответствует ожирению первой степени — с 15,7 до 14%; ожирению второй степени — с 4,3 до 3,6%; ожирению третьей степени — с 1,6 до 1,1%.
По данным Росстата, по итогам 2022 года в РФ насчитывалось 2,18 млн пациентов с официальным диагнозом «ожирение». Это почти на 10% больше, чем по итогам 2021 года. В 2022 году новых таких диагнозов было поставлено 419 тыс. — на 9% больше, чем в 2021 году.
Росстат для оценки веса оперирует принятыми Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) критериями. Индекс массы тела (ИМТ) ниже 18,5 говорит о дефиците веса, значение индекса от 18,5 до 25 соответствует нормальному весу. Если ИМТ выше 25, но ниже 30, можно говорить об избыточном весе, соответствующем стадии предожирения. ИМТ 30–35 соответствует ожирению первой степени, ИМТ 35–40 — ожирению второй степени, ИМТ более 40 — ожирению третьей степени.
ИМТ рассчитывается по формуле: вес (кг) / рост (м)2.
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