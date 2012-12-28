«Липецкий трубный завод»: новое предприятие с хорошо знакомым названием.

В 2023 году в нашем городе было создано новое предприятие — ООО «Липецкий трубный завод». В 2024 году было запущено производство на улице Алмазной, 6. Сейчас «Липецкий трубный завод» специализируется на изделиях из пластика и производстве промышленных и хозяйственных труб ПНД (полиэтилена низкого давления).

Сегодня заказчики «Липецкого трубного завода» — это строительные компании Липецкой области, предприятия и жители других регионов России. Предприятие выпускает трубы водопроводные, газовые, инженерные, технические самого разного диаметра — от 63 до 800 миллиметров.

Продукция «Липецкого трубного завода» используется для подключения к сетям частных домов и технических построек, при прокладке магистралей, во внутриквартальных и в городских сетях, в системах водоснабжения и водоотведения на промышленных объектах.

Преимущества труб ПНД — это возможность монтажа без специального оборудования, долговечность, герметичность, гибкость и легкость, а также высокая сейсмостойкость и повышенная стойкость к УФ-излучению. Также эти трубы отличает стабильная толщина стенки и идеально гладкая поверхность без трещин, пузырей и раковин, отсутствие отложений и зарастаний внутри, высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии, безопасность для питьевого водоснабжения. А срок службы таких изделий составляет не менее 50 лет!

«Липецкий трубный завод» осуществляет доставку продукции российскими транспортными компаниями.

https://ltz48.ru/

Реклама. ООО «Липецкий трубный завод»