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В мире
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9 минут назад
В Британии прошли столкновения с полицией после гибели детей в Саутпорте
Столкновения жителей с полицией прошли 30 июля в английском городе Саутпорт после того, как подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате столкновений пострадали несколько правоохранителей.
Беспорядки вспыхнули накануне вечером, протестующие кидали в стражей порядка бутылки и мусорные баки.
"Сегодня вечером (во вторник) несколько офицеров полиции получили ранения, автомобили были подожжены, а магазин в Саутпорте <...> разграблен", — говорится в заявлении полиции.
По информации телеканала Sky News, участники беспорядков протестовали возле мечети. Они, предположительно, были членами ультраправой группы "Лига английской обороны". Протестующие подожгли полицейскую машину и забросали стражей порядка кирпичами. Одному из сотрудников правоохранительных органов сломали нос. Митингующие подожгли и повредили полицейские автомобили. В ответ офицеры применили слезоточивый газ.
Полицейские отметили, что в соцсетях распространяется много домыслов относительно происхождения и вероисповедания напавшего.
Нападение в Саутпорте во время занятия для детей по танцам, посвященном творчеству американской исполнительницы Тейлор Свифт, произошло в понедельник. В результате атаки, по последним данным, погибли три ребенка, ножевые ранения получили еще восемь детей, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Правоохранители задержали 17-летнего подростка, полиция не связывает нападение с терроризмом.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "по-настоящему ужасным" и поблагодарил сотрудников экстренных служб, оказавших первую помощь, - передает РБК.
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