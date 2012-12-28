В Британии прошли столкновения с полицией после гибели детей в Саутпорте

Столкновения жителей с полицией прошли 30 июля в английском городе Саутпорт после того, как подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате столкновений пострадали несколько правоохранителей.