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В России
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59 минут назад
В РФ начался третий этап учений нестратегических ядерных сил
Минобороны РФ сообщило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил.
В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных Сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия, - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
Уточняется, что в рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.
Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования.
Отмечается, что проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.
В первом и втором этапах участвовали военнослужащие Южного и Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ, - передает Bfm.ru.
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