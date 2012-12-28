Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Понаделал нам делов замминистра Иванов
Общество
Липчанин умер после поездки на электросамокате
Происшествия
На улице Петра Смородина под колёсами «Киа» погиб 64-летний мужчина
Происшествия
Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Происшествия
Осень еще не скоро: лето вернется в Липецкую область в начале августа
Общество
Бегунья с модельной внешностью завоевала «бронзу» первенства России
Спорт
На улице Советской появились эковандалы
Общество
Отдых на природе закончился потасовкой и кражей телефона
Происшествия
Хранить почти полмиллиона рублей в термокружке оказалось плохой идеей
Происшествия
Дорогу в Нижнем парке перекопал подрядчик «Квадры», а не московский строитель ЖК «Турист»
Общество
Читать все
«Мне кажется, работодатели только и ждут выпускников»
Общество
За три дня задержали 45 пьяных водителей
Происшествия
Бегунья с модельной внешностью завоевала «бронзу» первенства России
Спорт
Сегодня в Липецке: в обед липчан будут учить рисовать еду, тянет ли наш город на культурную столицу?
Общество
В Липецке 63-летний мужчина обворовал спящего на остановке 60-летнего липчанина
Общество
Липецкая вечЁрка: миллионы за жизнь мальчика, смерть под колесами и ЖК «Турист» пока не разрешили строить
Общество
В Грязях автомобиль «БМВ» врезался в дерево: пострадали два человека
Происшествия
Заработать 50 тысяч рублей за две минуты
Спорт
В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +25
Погода в Липецке
Читать все
В России
39
42 минуты назад

Экскурсоводов будут штрафовать за отсутствие аттестации

Экскурсоводов и гидов будут штрафовать, если они оказывают туристические услуги без аттестации и не уведомляют МЧС о прохождении опасных маршрутов. Такой законопроект 31 августа планируют внести в Госдуму, рассказала «Известиям» зампред комитета по туризму от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.

В пояснительной записке к документе, с которой ознакомились «Известия», говорится, что в настоящее время законом «Об основах туристической деятельности в РФ» для получения статуса экскурсовода необходимо пройти обязательную аттестацию. Кроме того, для них установлена обязанность уведомлять территориальный орган МЧС о начале и завершении опасного маршрута, если для его прохождения требуется специальное сопровождение. Однако, как подчеркивается в документе, ответственность за нарушение этих требований в законодательстве не установлена.

«В целях установления существующего законодательного пробела законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)», — поясняют авторы.

В связи с этим они предлагают дополнить статью 14.51 КоАП. Согласно документу, за проведение экскурсии без специальной аттестации гражданам будет грозить штраф от 20 до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 70 до 100 тыс., юрлицам — от 100 до 150 тыс. рублей. Если такое нарушение будет совершено повторно, то наказание для граждан составит от 50 до 70 тыс., должностных лиц — от 100 до 150 тыс., юрлиц — от 150 до 200 тыс.

Если экскурсоводы и гиды не уведомляют органы МЧС, то за это будет грозить предупреждение или штрафы в размере от 7 до 10 тыс. рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 30 до 50 тыс. рублей.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru