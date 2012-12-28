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В России
10
7 минут назад

Исчезновение продуктов в части «Пятерочек» объяснили нехваткой рабочей силы

Пресс-служба X5 Group прокомментировала сообщения о пустых полках в "Пятерочках" городов Золотого кольца.

Отсутствие воды и некоторых продуктов в части магазинов сети "Пятерочка" в Ярославской области связано с нехваткой рабочей силы в распределительном центре, - рассказали РБК в пресс-службе владельца сети, компании X5 Group.

30 июля телеграм-канал Mash опубликовал видео с пустыми полками в "Пятерочках" в городах Золотого кольца. По данным канала, в некоторых магазинах с прошлой недели не хватает хлеба, круп, муки, специй и воды. Ярославский портал 76.ru тоже отмечает, что в Ярославле и Рыбинске в некоторых магазинах сети нет воды.

"В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в т.ч. с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, где не наблюдается проблем с комплектацией штата", — рассказали в X5.

Ретейлер добавил, что магазины стараются оперативно обеспечивать необходимыми товарами и ожидают улучшения ситуации в скором времени.

В СМИ связывают ситуацию с прошедшими недавно рейдами в отношении мигрантов, которых затем депортировали, теперь в распределительном центре в Ярославле не хватает 1 тысячи рабочих.

В соцсетях и некоторых местных СМИ утверждают, что проблема коснулась и этого региона, поскольку товары из распределительного центра в Ярославле идут и в Ивановскую область. Сотрудник торговой сети рассказал, что "всех мигрантов из-за того, что они работали незаконно, уволили и отправили на родину", и теперь рабочих рук не хватает. Поэтому есть проблемы с поставками воды, сахара, круп.

УМВД по Ярославской области 23 июля сообщило, что вместе с ФСБ провело в Ярославле проверку работающих на объектах строительства и оптово-розничной торговли иностранцев. Были проверены 52 мигранта. Всего было выявлено 42 нарушения: 25 — по ст. 18.10 КоАП (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности), пять — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранцем правил въезда в Россию либо режима пребывания) и 12 иных нарушений. Четверых мигрантов решили выдворить из страны, троим — сократить срок пребывания. Также к ответственности могут привлечь работодателей.
экономика
нехватка кадров
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