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48 минут назад

В Госдуме приняли закон о запрете треш-стримов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность до миллиона рублей за треш-стримы. Изменениями дополняется закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях пакет законов о запрете треш-стримов. Ко второму чтению документа авторы уточнили формулировку, характеризующую "треш-стрим": это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещенной к распространению, - говорится на официальном сайте Госдумы.

"Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса, - уточнил он. Административный штраф за распространение таких жестоких видео, составит для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до 1 млн рублей. Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.
треш-стрим
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