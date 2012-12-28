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В России
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48 минут назад
В Госдуме приняли закон о запрете треш-стримов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность до миллиона рублей за треш-стримы. Изменениями дополняется закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещенной к распространению, - говорится на официальном сайте Госдумы.
"Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса, - уточнил он. Административный штраф за распространение таких жестоких видео, составит для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до 1 млн рублей. Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.
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