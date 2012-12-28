В Госдуме приняли закон о запрете треш-стримов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность до миллиона рублей за треш-стримы. Изменениями дополняется закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".