Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта, почему закрыли Зелёный остров и кому чаще приходится перерабатывать
«Зеленый остров» закрывают на реконструкцию, но все запланированные ранее мероприятия на нем состоятся
«Это не футбол. Я свою команду не узнал», - главный тренер Ромащенко устроил разнос футболистам
Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
В России
50
54 минуты назад
Набиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке по мере замедления инфляции
26 июля ЦБ РФ впервые в текущем году повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
"По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики", - сказала она.
По ее словам, в период низкой инфляции, перед пандемией, банки РФ выдавали кредиты под 8-9% годовых без бюджетной поддержки и "дорогостоящих программ", - передает ТАСС.
Ранее Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку - с 16% до 18% годовых. На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки.
0
0
0
0
0
Комментарии