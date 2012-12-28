Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители — во взрослой реанимации, их малыши — в детской
Происшествия
Липецкие школьники напрочь отказываются от вареной рыбы и говяжьей печени
Общество
На улице Петра Смородина под колёсами «Киа» погиб 64-летний мужчина
Происшествия
В Липецкой области атлантический циклон принесет резкое похолодание
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта, почему закрыли Зелёный остров и кому чаще приходится перерабатывать
Общество
Липецкая вечЁрка: девчачьи разборки, выпавший малыш и полет «Лексуса»
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Зеленый остров» закрывают на реконструкцию, но все запланированные ранее мероприятия на нем состоятся
Общество
«Это не футбол. Я свою команду не узнал», - главный тренер Ромащенко устроил разнос футболистам
Спорт
11-летняя девочка помогла мошенникам оформить на мать кредит в 50 000 рублей
Происшествия
Читать все
«Надо, чтобы гости города увозили из Липецка что-то металлическое»
Общество
Вы часто видели самокатчиков, которые спешиваются на переходе?
Общество
На улице Советской появились эковандалы
Общество
Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Происшествия
Липчанин умер после поездки на электросамокате
Происшествия
Дорогу в Нижнем парке перекопал подрядчик «Квадры», а не московский строитель ЖК «Турист»
Общество
Осень еще не скоро: лето вернется в Липецкую область в начале августа
Общество
В ДТП в Ельце пострадал 44-летний водитель грузовика «Мерседес»
Происшествия
Отдых на природе закончился потасовкой и кражей телефона
Происшествия
Спасатели отстояли от огня коттедж
Происшествия
Читать все
В России
61
сегодня, 14:17

В Карелии парализовано судоходство из-за аварии на Беломорканале

Грузовые и круизные суда парализованы на Беломорканале до завершения ремонта.

Авария на Беломорканале в Карелии парализовала судоходство на участке между Белым морем и Выгозером на время ремонта гидротехнических сооружений, - передает РБК.

29 июля ФБУ "Администрация "Беломорканал" своим распоряжением запретило до окончания восстановительных работ движение судов между шлюзами № 10 и № 11 канала в Карелии.

"До возведения временной строительной перемычки, а также до восстановления навигационных уровней воды и наполнения озера Воицкое (находится между шлюзами № 10 и № 11) транзитное судоходство остановлено", — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве отметили, что канал в основном используется для транзитных целей — доставки груза в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. По каналу также проходят круизные маршруты компаний "Водоходъ", "Мостурфлот", "Созвездие", "Экспресс-тур". Суда направлялись на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск. Маршруты могли начинаться в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре.

Накануне утром власти Карелии сообщили о происшествии на Беломорско-Балтийском канале — между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский», в Сегежском округе Карелии введен режим ЧС. По предварительной информации, пострадало не менее десяти человек.

Канал, построенный силами заключенных и введенный в эксплуатацию в 1933 году, соединяет Белое море и Онежское озеро. Общая протяженность составляет 227 км, из которых 37,1 км — искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы. В 2022 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов, находившихся в предаварийном состоянии. Работы должны были завершиться к концу 2024 года.

ФКУ "Ространсмодернизация" (подведомственное Минтрансу) сообщало о мобилизации трудовых резервов и техники, подвозе щебня и песка к месту аварии для восстановительных работ.

За всю навигацию 2023 года через шлюзы № 10–19 прошло 677 грузовых и 499 пассажирских судов, рассказали в Росморречфлоте. На этом участке перевезено 152 тыс. т грузов и 15 242 пассажира. В 2024 году по состоянию на 28 июля прошлюзовано 385 грузовых и 357 пассажирских судов.
Карелия
авария
судоходство
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru