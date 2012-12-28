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сегодня, 14:17
В Карелии парализовано судоходство из-за аварии на Беломорканале
Грузовые и круизные суда парализованы на Беломорканале до завершения ремонта.
29 июля ФБУ "Администрация "Беломорканал" своим распоряжением запретило до окончания восстановительных работ движение судов между шлюзами № 10 и № 11 канала в Карелии.
"До возведения временной строительной перемычки, а также до восстановления навигационных уровней воды и наполнения озера Воицкое (находится между шлюзами № 10 и № 11) транзитное судоходство остановлено", — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
В ведомстве отметили, что канал в основном используется для транзитных целей — доставки груза в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. По каналу также проходят круизные маршруты компаний "Водоходъ", "Мостурфлот", "Созвездие", "Экспресс-тур". Суда направлялись на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск. Маршруты могли начинаться в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре.
Накануне утром власти Карелии сообщили о происшествии на Беломорско-Балтийском канале — между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский», в Сегежском округе Карелии введен режим ЧС. По предварительной информации, пострадало не менее десяти человек.
Канал, построенный силами заключенных и введенный в эксплуатацию в 1933 году, соединяет Белое море и Онежское озеро. Общая протяженность составляет 227 км, из которых 37,1 км — искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы. В 2022 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов, находившихся в предаварийном состоянии. Работы должны были завершиться к концу 2024 года.
ФКУ "Ространсмодернизация" (подведомственное Минтрансу) сообщало о мобилизации трудовых резервов и техники, подвозе щебня и песка к месту аварии для восстановительных работ.
За всю навигацию 2023 года через шлюзы № 10–19 прошло 677 грузовых и 499 пассажирских судов, рассказали в Росморречфлоте. На этом участке перевезено 152 тыс. т грузов и 15 242 пассажира. В 2024 году по состоянию на 28 июля прошлюзовано 385 грузовых и 357 пассажирских судов.
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