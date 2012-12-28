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сегодня, 13:37

В больницах находятся 22 пострадавших в результате схода с рельсов поезда под Волгоградом

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 22 пострадавших в результате схода с рельсов поезда под Волгоградом лечатся в больницах.

После схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области в больницах находятся 22 пострадавших, в том числе 8 детей. Состояние трех пациентов медики оценивают как тяжелое, - передает РБК.

По данным Приволжской железной дороги на сегодняшнее утро, движение поездов в Волгоградском регионе частично восстановлено. На перегоне Гремячая – Котельниково, где днем 29 июля произошло столкновение поезда и КАМАЗа, по одному пути движение восстановили в 1.17. Через станцию Котельниково были отправлены 25 купейных вагонов резервного состава, в которых продолжили путь те пассажиры поезда №491, что не пострадали в ДТП или не нуждались в госпитализации. Всех людей обеспечили водой и питанием.

Накануне вечером оперштаб в Волгоградской области сообщил, что в результате ДТП с поездом Казань – Адлер пострадали 52 человека. В Котельниковской ЦРБ на тот момент находился 21 человек, включая 10 детей.

В тяжелом состоянии находились также три человека: двоих доставили в 25-ю больницу Волгограда, машинист будет проходить лечение в ведомственном учреждении. Еще 28 человек наблюдались амбулаторно.

Пресс-секретарь раиса РТ Лилия Галимова сообщала, что за медицинской помощью после ДТП обратились 19 татарстанцев, из них 7 детей.

Одна взрослая пациентка находилась в состоянии средней тяжести. Ее доставили в клиническую больницу скорой помощи Волгограда. Вся необходимая медпомощь оказывается в полном объеме, подчеркнула пресс-секретарь раиса.

Накануне СК возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ о ДТП с железнодорожным транспортов. Сегодня ГУ МВД по Волгоградской области в Telegram-канале сообщило, что столкновение произошло 29 июля в 12.20. Водитель КАМАЗа, по данным полиции, на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровозом пассажирского поезда.
поезд
сход с рельсов
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