Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта, почему закрыли Зелёный остров и кому чаще приходится перерабатывать
«Зеленый остров» закрывают на реконструкцию, но все запланированные ранее мероприятия на нем состоятся
«Это не футбол. Я свою команду не узнал», - главный тренер Ромащенко устроил разнос футболистам
Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
В России
81
сегодня, 13:37
В больницах находятся 22 пострадавших в результате схода с рельсов поезда под Волгоградом
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 22 пострадавших в результате схода с рельсов поезда под Волгоградом лечатся в больницах.
По данным Приволжской железной дороги на сегодняшнее утро, движение поездов в Волгоградском регионе частично восстановлено. На перегоне Гремячая – Котельниково, где днем 29 июля произошло столкновение поезда и КАМАЗа, по одному пути движение восстановили в 1.17. Через станцию Котельниково были отправлены 25 купейных вагонов резервного состава, в которых продолжили путь те пассажиры поезда №491, что не пострадали в ДТП или не нуждались в госпитализации. Всех людей обеспечили водой и питанием.
Накануне вечером оперштаб в Волгоградской области сообщил, что в результате ДТП с поездом Казань – Адлер пострадали 52 человека. В Котельниковской ЦРБ на тот момент находился 21 человек, включая 10 детей.
В тяжелом состоянии находились также три человека: двоих доставили в 25-ю больницу Волгограда, машинист будет проходить лечение в ведомственном учреждении. Еще 28 человек наблюдались амбулаторно.
Пресс-секретарь раиса РТ Лилия Галимова сообщала, что за медицинской помощью после ДТП обратились 19 татарстанцев, из них 7 детей.
Одна взрослая пациентка находилась в состоянии средней тяжести. Ее доставили в клиническую больницу скорой помощи Волгограда. Вся необходимая медпомощь оказывается в полном объеме, подчеркнула пресс-секретарь раиса.
Накануне СК возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ о ДТП с железнодорожным транспортов. Сегодня ГУ МВД по Волгоградской области в Telegram-канале сообщило, что столкновение произошло 29 июля в 12.20. Водитель КАМАЗа, по данным полиции, на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровозом пассажирского поезда.
0
0
0
0
0
Комментарии