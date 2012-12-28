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сегодня, 12:47
Фото лиц москвичей и записи их голосов могут обрабатывать в обезличенном виде
Сейчас в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект об обезличенных данных, целью которого является упрощение работы бизнеса с данными и доступ к информации о гражданах.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон о проведении в Москве эксперимента по установлению правового режима, связанного с внедрением технологий искусственного интеллекта. Закон предлагается дополнить новой статьей, которая устанавливает порядок формирования региональных составов данных, полученных в результате обезличивания. Речь идет о составах данных, сгруппированных по определенному признаку при условии, что последующая их обработка не позволит определить принадлежность таких данных определенным лицам. Так, региональные составы данных будут формироваться по решению правительства Москвы уполномоченным на это органом "в целях повышения эффективности государственного и муниципального управления", - передает ТАСС.
Указывается, что формирование таких составов данных не допускается из сведений, которые касаются состояния здоровья, и биометрии. При этом устанавливается, что региональные операторы Москвы при формировании составов данных, полученных в ходе обезличивания, смогут передавать в региональную информсистему изображения лица человека, полученные с помощью фотовидеоустройств, и запись голоса человека, полученную с помощью звукозаписывающих устройств для их последующей обработки. Согласие субъекта персональных данных в этом случае не потребуется. За 30 дней до планируемой передачи таких данных региональные операторы обязаны уведомить об этом субъект персональных данных. У него будет возможность в течение этого времени возразить против передачи таких данных и их обработки, тогда такая передача не осуществляется.
Согласно поправкам, для формирования региональных составов данных уполномоченный орган направляет региональным операторам, к которым относятся в том числе госорганы Москвы, и подведомственным им организации требование о предоставлении обрабатываемых ими персональных данных в региональную информсистему. В таком требовании должны быть указан перечень необходимых персональных данных, а также сроки их предоставления. Порядок взаимодействия уполномоченного органа с региональными операторами и порядок взаимодействия региональной информсистемы и информационных систем региональных операторов установит правительство Москвы по согласованию с ФСБ. Они же установят методы и порядок обезличивания персональных данных, требования к ним, а также порядок доступа к региональным составам данных.
Уточняется, что пользоваться региональной информсистемой смогут госорганы Москвы, подведомственные им организации и органы местного самоуправления, операторы обработки персданных, а также граждане РФ и российские юридические лица. При этом в доступе к такой системе будет отказано иностранным гражданам и юрлицам, лицам без гражданства, а также причастным к экстремистской деятельности или терроризму.
Согласно поправкам, не допускается обработка региональных составов данных, если их использование может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия или другим охраняемым законом ценностям.
Закон также дополняется новой нормой о порядке предоставления обезличенных данных из информсистемы Москвы в госинформсистему (ГИС) Минцифры, в которой будут содержаться все составы данных, полученных в результате обезличивания. Так, Минцифры направляет в правительство Москвы требование о предоставлении персональных данных, а правительство Москвы в свою очередь поручает уполномоченному органу обеспечить выполнение этого требования. После поступления от региональных операторов обрабатываемых ими персональных данных в региональную информсистему уполномоченный орган обезличивает их в предусмотренном законом порядке и передает в ГИС Минцифры.
Отмечается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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