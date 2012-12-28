Фото лиц москвичей и записи их голосов могут обрабатывать в обезличенном виде

Сейчас в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект об обезличенных данных, целью которого является упрощение работы бизнеса с данными и доступ к информации о гражданах.