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сегодня, 11:59
Врач рассказал о негативных свойствах зеленого чая
Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, какой популярный напиток может навредить здоровью печени.
По его словам, зеленый чай может способствовать развитию жирового гепатоза, особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями почек. Он отметил, что из-за антиоксидантов, содержащихся в этом напитке, возможен риск развития желтухи. Также стоит отметить, что употребление чая в больших количествах может привести к развитию гепатита, что в свою очередь может потребовать пересадки печени у пациента.
Эксперт пояснил, что при недостатке витамина В4 зеленый чай может оказать крайне негативное влияние на работу печени, а ущерб для организма может быть сопоставим с влиянием алкоголя. Поэтому эксперт советует учитывать индивидуальные характеристики человека при выборе напитков.
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