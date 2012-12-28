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сегодня, 11:23

Синоптики предупредили о начале магнитных бурь на Земле

Магнитные бури ожидаются на Земле в течение трех дней подряд — с 30 июля по 1 августа.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на Земле началась магнитная буря. Пик ее активности в Москве ожидается во второй половине дня, - передает ТАСС.

"Магнитная буря уже началась. Пик будет сегодня во второй половине дня с 15:00 до 18:00", - сказал он.

"Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня, до сильного уровня G3, и в среду, до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг — также до среднего уровня G2", — сообщил Леус в Телеграм-канале.

По его словам, геомагнитное поле было спокойным до 3 часов утра по московскому времени, после чего перешло в "слабо возмущенное состояние".

Позже синоптик рассказал, что в 7 часов утра по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1.

Леус также рассказал, что в Москве и области 30 июля ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.

"Днем в Москве температура по-прежнему заметно ниже климатической нормы - в центре города 20-22 градуса тепла, по области - от 18 до 24 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы - 737 мм ртутного столба (норма - 748 мм ртутного столба)", - сообщил синоптик.

Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Во время магнитных бурь у некоторых людей могут возникнуть проблемы с самочувствием, - передает РБК.

В прошлый раз магнитную бурю зафиксировали 11 мая. Она достигла максимального уровня (G5), ученые назвали ее сильнейшей с 2003 года. Во время бури в разных частях планеты было видно полярное сияние.
магнитные бури
здоровье
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