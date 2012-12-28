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НЛМК Live
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вчера, 17:15

На НЛМК открыли первый в Липецке граффити с 3D-эффектом

На здании комплекса Доменной печи №6 Новолипецкого металлургического комбината появился граффити, площадью 160 кв. м. Это первый в Липецке граффити с 3D-эффектом. Рисунок стал подарком НЛМК к юбилею цеха и ко Дню металлурга.

На стыке двух стен московские художники изобразили литейный двор доменной печи. Рисунок получился настолько реалистичным, что выглядит как открытый вход на производство. Над граффити работала команда художников во главе с Евгением Ches. В прошлом году они подарили НЛМК рисунок с дополненной реальностью на фасаде Цеха горячего проката. Новый проект художники назвали особенно сложным.

— Это суперреалистичный граффити с высокой детализацией, который больше похож на фотографию. Когда мы увидели площадку и стены под углом, поняли, что получится создать иллюзию открытого пространства. От работы с НЛМК всегда только самые тёплые впечатления, потому что здесь понимают современные тенденции в дизайне и искусстве, и готовы на самые смелые решения, - рассказал о проекте художник Евгений Ches.

Финальные штрихи на граффити вместе с художником нанесли директор аглодоменного производства НЛМК Андрей Сорокин и начальник Доменного цеха №2 Евгений Чурсин.

- Доменная печь №6 стала центром зарождения доменного цеха №2. В 2019 году её реконструировали, и у нас появилось желание запечатлеть ее такай, какой она была в первозданном виде. Так появился этот рисунок, - поделился директор аглодоменного производства Андрей Сорокин.

Доменная печь №6, изображенная на рисунке, имеет 46-летнюю историю. Её производительность - 3,4 млн тонн чугуна в год. Это 10 000 тонн в сутки или 115 килограммов в секунду.

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