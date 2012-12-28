На НЛМК открыли первый в Липецке граффити с 3D-эффектом

На здании комплекса Доменной печи №6 Новолипецкого металлургического комбината появился граффити, площадью 160 кв. м. Это первый в Липецке граффити с 3D-эффектом. Рисунок стал подарком НЛМК к юбилею цеха и ко Дню металлурга.

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На стыке двух стен московские художники изобразили литейный двор доменной печи. Рисунок получился настолько реалистичным, что выглядит как открытый вход на производство. Над граффити работала команда художников во главе с Евгением Ches. В прошлом году они подарили НЛМК рисунок с дополненной реальностью на фасаде Цеха горячего проката. Новый проект художники назвали особенно сложным.

— Это суперреалистичный граффити с высокой детализацией, который больше похож на фотографию. Когда мы увидели площадку и стены под углом, поняли, что получится создать иллюзию открытого пространства. От работы с НЛМК всегда только самые тёплые впечатления, потому что здесь понимают современные тенденции в дизайне и искусстве, и готовы на самые смелые решения, - рассказал о проекте художник Евгений Ches.

Финальные штрихи на граффити вместе с художником нанесли директор аглодоменного производства НЛМК Андрей Сорокин и начальник Доменного цеха №2 Евгений Чурсин.

- Доменная печь №6 стала центром зарождения доменного цеха №2. В 2019 году её реконструировали, и у нас появилось желание запечатлеть ее такай, какой она была в первозданном виде. Так появился этот рисунок, - поделился директор аглодоменного производства Андрей Сорокин.

Доменная печь №6, изображенная на рисунке, имеет 46-летнюю историю. Её производительность - 3,4 млн тонн чугуна в год. Это 10 000 тонн в сутки или 115 килограммов в секунду.



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